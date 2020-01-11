ليبيا – دعت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو الى وقف بيع الأسلحة لليبيا.

دي مايو كتب على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”وفقاً لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية أمس الجمعة لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة باجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال :”سنناقش من بين جملة أمور الملف الإيراني العراقي وكذلك ليبيا، التي نواصل مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتحدث بصوت واحد بشأنها”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول:”يجب أن نتوقف عن أي نوع من التدخل الخارجي كما يجب إيقاف مبيعات الأسلحة والحوار هو السبيل الوحيد فلا وجود لرد عسكري”.