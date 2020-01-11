ليبيا -أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن البرلمان صوت الأسبوع الماضي على القرار الذي تم التصويت عليه المشروط بحذف المادة الثامنة والذي بموجبه ادعى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أنه منح الثقة من قبل البرلمان وبعد التصويت المشار إليها تعتبر حكومة السراج التي لم تمنح الثقة من مجلس النواب.

امغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم السبت قال إن حكومة السراج غير مخولة بالتوقيع على أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية، مشيراً إلى أن البرلمان المنتخب من قبل الشعب هو الوحيد المخول بالمصادقة على أي اتفاقية تقدم من قبل الحكومة الليبية وبالتالي لا يحق قانوناً للسراج التوقيع على أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون مع أي جهة ويعتبر أي توقيع هو والعدم سواء.