روسيا – جددت وزارة الخارجية الروسية، امس دعوة موسكو لأوكرانيا للاعتراف بواقع انتماء شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل لروسيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تلقت مذكرة احتجاج جديدة من وزارة الخارجية الأوكرانية، على خلفية حضور الرئيس فلاديمير بوتين، مناورات الأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود، التي جرت في حوض البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، يوم 9 يناير.

وجاء في البيان: “هذه المذكرة، شأنها شأن المذكرات الأخرى، التي تردنا من هذا النوع، أعادتها وزارة الخارجية الروسية إلى الجانب الأوكراني دون الاطلاع عليها بسبب عدم وجود أسباب للاحتجاج”.

وأضافت الوزارة: “نذكر بأنه لا يتوجب على الرئيس الروسي والمسؤولين الروس الآخرين تنسيق رحلاتهم إلى الأقاليم الروسية مع الدول الأجنبية، وهذا ينطبق تماما على جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل الفدرالية”.

وختمت الخارجية: “ندعو الجانب الأوكراني لقبول واقع انتماء شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل إلى روسيا الاتحادية”.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، أصبح إقليما روسيا بموجب نتائج استفتاء جرى يوم 16 مارس 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل.

من جانبها، تعتبر أوكرانيا القرم، جزءا من أراضيها “محتلا” من قبل روسيا بصورة “مؤقتة”. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد بوتين أن مسألة انتماء القرم لروسيا “تم إغلاقها نهائيا”.

المصدر: سبوتنيك