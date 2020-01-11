100 ألف شخص يرتادون متحف تريتياكوف في عطلة رأس السنة

100 ألف شخص يرتادون متحف تريتياكوف في عطلة رأس السنة

موسكو – أفاد ناطق باسم متحف تريتياكوف في موسكو بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المتحف أيام عطلة رأس السنة وعيد الميلاد (1 – 8 يناير) تجاوز 107 آلاف شخص من أهالي موسكو وضيوفها.

وتقدم متحف “تريتياكوف” حسب الناطق، على كل من متحف بوشكين للفنون الجميلة والمتحف التاريخي.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن المتحف أقام في تلك الفترة عددا من المعارض المثيرة ومن أهمها: معرض الفنان التشكيلي ، فاسيلي بولينوف، معرض الفن الطليعي الروسي ( بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس متحف الفن التشكيلي)، معرض الديكور الصناعي الروسي، معرض موسكو للفن المعاصر، معرض الفنان أرسين ريوازوف” “الضوء الغامض” وغيرها.

فيما أفاد المكتب الصحفي لمتحف بوشكين للفنون الجميلة بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المتحف عطلة رأس السنة ازداد بنسبة 25% مقارنة بعطلة العام الماضي وبلغ 43 ألف شخص. وأتاح المتحف فرصة للاطلاع على معرض أمراء يوسوبوف الروس ومعرض الفنان التشكيلي البريطاني توماس هيسبورو وغيرهما.

أما المتحف التاريخي في موسكو ففتح أبوابه في 2 – 8 يناير حين ارتاده 48.6 ألف شخص مقارنة بـ41 ألف شخص عام 2019. وازداد كذلك عدد مرتادي متحف النصر عند جبل بوكلونايا (34 ألف شخص) ومتحف الفن المعاصر (24 ألف شخص).

المصدر: تاس