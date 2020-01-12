ليبيا – أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت جولة تفقدية لمقر جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة في بنغازي واقفاً على سير العمل وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز.

كان في استقبال الثني فور وصوله لمقر الجهاز وفقاً المكتب الإعلامي التابع للحكومة رئيس الجهاز الرائد فرج اقعيم وكافة ضباط وضباط الصف والأفراد بالجهاز.

وناقش خلال اجتماع عقده بالخصوص جميع المشاكل التي تواجه سير عمل الجهاز وكيفية توفير كافة الاحتياجات من قبل الحكومة فيما يخص المرتبات والمكافئات والإمكانيات.

وفي هذا الصدد، أصدر تعليماته بتوفير كافة الاحتياجات العاجلة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، مثمناً الجهود المبذولة من قبل أعضاء الجهاز ورئاسته خاصة فيما يتعلق بالمجاهرة بالأمن والعمل على استتبابه.

من جهته قام رئيس الجهاز بتقديم شكره لرئيس الوزراء في توفيره كافة احتياجات الجهاز.

وأجرى دولته جولة في مختلف ادارات ومكاتب رئاسة الجهاز برفقة رئيس الجهاز وضباطه إضافة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي.