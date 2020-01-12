ليبيا – أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت شروع الحكومة في التعاقد خلال الأيام القليلة القادمة على تنفيذ الطريق الرابط بين أجدابيا والواحات ليمتد ليشمل طريق بوزريق الكفرة بقيمة إجمالية بلغت 370 مليون دينار ليبي وفق الدراسة المعدة لهذا المشروع الاستراتيجي الهام.

وجاء ذلك بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عقب اجتماعاً عقده الثني بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الرابعة (جالو – أوجلة – الكفرة – تازربو – اجخرة) حيث ضم الاجتماع النواب(جبريل اوحيدة، محمد دومة، فاطمة كاريس،حمد ماقيق).

واستعراض الاجتماع كافة المشاريع التي سبق وأن منحت رئاسة مجلس الوزراء الإذن لبعض الجهات التابعة للحكومة التعاقد بشأنها لحلحة بعض المختنقات والاحتياجات خلال الاعوام 2017-2018-2019 بقيمة بلغت 215,485,667 دينار ليبي وفق التقرير المعد من قبل إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء.

كما استعرض الاجتماع كافة المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها بالدائرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء و التي تقدر بقيمة 27،194,359 دينار ليبي.

وتطرق الاجتماع إلى الالتزامات المالية المسجلة على هذه البلديات والتي تقدر بقيمة 20,205,540 دينار ليبي.

وفي هذا الصدد،طلب الثني من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة تحديد المشاريع ذات الأهمية التي تحتاجها هذه البلديات لإمكانية التعاقد على تنفيذها خلال العام الحالي 2020 ميلادي.

وخلص الاجتماع إلى إقامة اجتماعات دورية مماثلة لمتابعة سير عمل المشاريع المستهدفة لهذه المنطقة.