ليبيا – قالت وزارة الدفاع التركية إنه من الملاحظ حتى الآن التزام أطراف الصراع في ليبيا بوقف إطلاق النار.
الوزارة وفي بياناً لها اليوم الأحد نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أضافت :”تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب خطوة مهمة نحو إرساء السلام والاستقرار من خلال وقف الهجمات وحفظ الأرواح ومنع موجات النزوح وعودة الحياة إلى طبيعتها”
وأشارت إلى أن تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية يعد خطوة هامة باتجاه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضافت “نلاحظ منذ البدء بتطبيق الهدنة في ليبيا وإدلب أن الأطراف ملتزمون بوقف إطلاق النار والوضع هادئ باستثناء عدد من الحوادث الفردية”.
وذكرت الوزارة أنه من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين، وفق قولها.