ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بقصر الاتحادية شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن اللقاء تطرق إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد السفير راضي على أنه تم التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن، كما تلاقت الرؤى حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية بما يحافظ المؤسسات الوطنية في ليبيا ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس المجلس الأوروبي أعرب عن التقدير لجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً أنها تعد نموذجاً ناجحاً في التعامل مع تلك التحديات.

ومن جهته ،أعرب السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد وفقاً لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية لتلك التحديات.