ليبيا – أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي أن رئيس المجلس عقيلة صالح سيتوجه اليوم الأحد للعاصمة الروسية موسكو في زيارة تستغرق يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا.

الصافي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيتوجه اليوم خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو لمدة يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا والتأكيد على عدم وجود أي دور مستقبلي للميليشيات المسلحة، وأنه لا تفريط في دماء شهداء القوات المسلحة الليبية”.

وأضاف الصافي أن البرلمان العربي سيعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة بحضور المستشار عقيلة صالح والذي سيلقي كلمة أمام البرلمان عن آخر التطورات في الشأن الليبي،لافتا إلى أن البرلمان العربي سيصدر قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.