ألمانيا – تمرّ المرأة بتغيرات عديدة خلال مرحلة سن اليأس، أهمها: فقدان كثافة العضلات والعظام، وتباطؤ حرق السعرات الحرارية، وتقلّب الهرمونات.

ولتخفيف حدة هذه التغيرات عليك تعويض الجسم بالفيتامينات والمعادن المطلوبة من دون زيادة كمية الطعام لأن الجسم لا يستطيع حرق السعرات كما كان في السابق.

احرصي على تناول هذه الأطعمة لضبط أعراض سن اليأس:

* اللبن (الزبادي) المدعّم بفيتامين “د”.

* الأسماك الدهنية، مثل: السلمون، والتونة، والمكاريل، والسردين، والأكلات البحرية بشكل عام.

* الخضروات الورقية كالسبانخ والخس والملوخية والبروكلي والجرجير والبقدونس.

* المكسرات وخاصة اللوز والجوز.

وكالات