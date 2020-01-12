بغداد – نشر معتصمو ساحة التحرير في بغداد، اليوم السبت، صور رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي، ووضعوا علامة (X)، في إشارة إلى رفضهم لعودته لرئاسة الحكومة.

وتأتي عملية رفع الصور بعد انتشار أخبار في وسائل الإعلام عن وجود مباحثات لإبقاء عبد المهدي على رأس الحكومة العراقية الانتقالية.

وذكر مراسلنا، مصطفى سعدون، في بغداد أن “المعتصمين علقوا صورا كبيرة لعبد المهدي على بناية المطعم التركي الشهير وأكدوا رفضهم لعودته أو بقائه في منصبه”.

وتُشير معلومات يتم تداولها في العراق، إلى وجود تحركات من قبل قادة في “تحالف البناء” لإبقاء عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة، دون أن تتأكد تلك المعلومات أو يصدر أي تعليق من عبد المهدي أو مكتبه بخصوصها.

المصدر: RT