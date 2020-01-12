ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمة له اليوم أمام البرلمان المصري، أن اتفاق الصخيرات سقط وهو مخالف للإعلان الدستوري وحكومة الوفاق هي حكومة وصاية وقد سقطت منذ عامين.

المستشار صالح إتهم رئيس الرئاسي السراج بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية بالتآمر وفتح الطريق امام تركيا لإرسال قواتها العسكرية وميليشياتها لتحويل ليبيا إلى ولاية عثمانية.

وحذر رئيس مجلس النواب من خطر الحرب بالوكالة التي تقوم بها عناصر الإرهاب المدعومة من تركيا لإفشال الدولة الوطنية في ليبيا ، متهماً السراج بالسرقة ودعم الإرهاب .

وإختتم المستشار صالح حديثه بالتأكيد على أن الشعب الليبي يسعى إلى التغيير لدوله مدنية ديمقراطية ولكنه يواجه مؤامرة إرهابية تقف خلفها تركيا صاحبة التاريخ الدموي وداعمة الإرهاب في المنطقة.