ليبيا – القى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كلمة في الجلسة العامة للبرلمان المصري اليوم الأحد بحضور نظيره المصري عبد العال أكد خلالها على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين المصري والليبي.

عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب وفي تصريح خص به صحيفة “المرصد” قال إن المستشار صالح أكد على دور مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا والشرعية البرلمانية في البلاد، لافتاً إلى أن القاهرة داعم للمؤسسات الشرعية في ليبيا وتدعم جهود إرساء الأمن والاستقرار.

وأشار الصافي إلى أن رئيس البرلمان شدد خلال كلمته على رفض الشعب الليبي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي وإدانته الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

كما لفت إلى أن المستشار صالح أكد تمسك الشعب الليبي بأن يكون له مؤسسة عسكرية نظامية تتولى تأمين مقدرات الشعب الليبى بعيدا عن سطوة الميليشيات المسلحة والاجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس، مشيدا بدور القوات المسلحة في حربها ضد الارهاب والجماعات المسلحة.

وكشف الصافي عن زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب إلى العاصمة موسكو لمدة يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا والتأكيد على ضرورة عدم وجود أي دور مستقبلي للميليشيات المسلحة وأنه لا تفريط في دماء شهداء القوات المسلحة.

الصافي أكد أن البرلمان العربي سيعقد جلسة الثانية يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 في مدينة القاهرة بحضور المستشار صالح والذي سيلقي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي وسيصدر البرلمان العربي قراراً بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا.