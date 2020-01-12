ليبيا – وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأحد إلى مقر البرلمان المصري وذلك بعد انتهاء اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان برئاسة علي عبدالعال والتي تضمنت رفضا تاما للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية مع دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

مناقشات اللجنة العامة تضمنت بحسب صحيفة “الأهرام ” المصرية تأكيد رؤساء اللجان الفرعية والهيئات البرلمانية بمشاركة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب الإدانة الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا مع دعم القيادة السياسية الصرية في كافة الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.