الصين – اكدت حكومة بكين إن تايوان إقليم تابع لها وإن العالم لن يعترف مطلقا إلا “بصين واحدة” وذلك عقب إعادة انتخاب، تساي إينج وين، رئيسة لتايوان وإعلانها أنها لن تخضع لتهديدات الصين.

وردت وزارة الخارجية الصينية على انتخاب تساي، بأن تايوان شأن داخلي صيني.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: “بصرف النظر عن التغييرات التي تحدث في الوضع الداخلي في تايوان، لن تتغير الحقيقة الأساسية المتعلقة بعدم وجود سوى صين واحدة في العالم، وأن تايوان جزء من الصين”.

وأكدت على أن الحكومة الصينية لن تغير موقفها المتمسك بمبدأ “صين واحدة” ومعارضة استقلال تايوان. وأضافت أن “الإجماع العام للمجتمع الدولي المتمسك بمبدأ صين واحدة لن يتغير أيضا”.

وفازت تساي بأغلبية ساحقة(بأكثر من 57%) بفترة رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات، كما حقق أيضا حزبها الديمقراطي التقدمي أغلبية في البرلمان. ودعت في تصريحات لها أمس السبت عقب فوزها إلى استئناف المحادثات مع الصين، لكنها قالت إنها تأمل بأن تفهم بكين أن تايوان وشعبها لن يخضعا للتخويف.

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني في بيان منفصل إنه سيتمسك بتشجيع نموذج “بلد واحد ونظامان” بالنسبة لتايوان وهو النموذج الذي تحكم به بكين هونغ كونغ بقدر كبير من الحكم الذاتي. وترفض تساي بشدة هذا النموذج.

وتقول الصين إن تايوان إقليم تابع لها. وتقول تايوان إنها بلد مستقل.

المصدر: رويترز