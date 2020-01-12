ليبيا – ناقش الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية الوضع في ليبيا، مؤكدين مجدداً رغبتهم المشتركة في المساعدة بحل النزاع الليبي.

الكرملين أفاد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أمس السبت وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الزعيمان تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا على أساس الاتفاقات الروسية التركية، التي توصل إليها الرئيسان خلال اجتماعهما بإسطنبول في الثامن من يناير الجاري بحسب البيان.

وتم التأكيد على رغبة روسيا وتركيا في المساعدة بعملية التسوية السياسية للنزاع الليبي.

وتجدر الإشارة إلى أن المحادثة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب التركي.