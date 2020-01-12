واشنطن – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس عن “حزنه الشديد” لوفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مشيدا بأنه كان “شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة”.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض: “ميلانيا وأنا شعرنا بحزن شديد عندما علمنا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، نقدم أعمق التعازي لشعب عمان”.

وأضاف ترامب: “قابوس أقدم حاكم في الشرق الأوسط لقد جلب السلام والازدهار إلى بلده وكان صديقا للجميع”. ووصف ترامب السلطان قابوس بأنه “شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين مختلفين”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن “جهود السلطان غير المسبوقة للدخول في حوار وتحقيق السلام في المنطقة أظهرت لنا أهمية وضروة الاستماع إلى جميع وجهات النظر .. سنكرم ذكراه من خلال مواصلة تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان. سنفتقد السلطان قابوس حقا. دعونا نؤكد على أن إرثه القوي سيستمر”.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، صباح أمس السبت، وفاة السلطان قابوس، كما أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، يوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

المصدر: وكالات