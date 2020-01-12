ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014 سعد الجازوي إن على المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لملمة مجلس النواب قبيل جمع الأطراف الليبية للحوار كي تكون خطواته صحيحة وقانونية.

الجازوري وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت أضاف:” إذا قام سلامة بجمع الأطراف الليبية مع من سيجري محادثاته إذا كان الكتلة الكبيرة الآن هي في طرابلس فعدد النواب فاق الـ 65 عضواً ولا يتجاوز نواب طبرق 30 “، مؤكدا أنه إلى الآن لم تصلهم دعوة بهذا الخصوص.