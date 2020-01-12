ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز أمس السبت إن حديث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن جمع الأطراف الليبية قبل نهاية يناير الحالي كلام لا يقبله عقل ولا منطق.

دبرز وفي تصريح لقناة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين زعم أن من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) كل يوم يتوغل أكثر في دماء الليبيين وهجر الكثير ونزح الآلآف منهم نتيجة القصف العشوائي للأحياء المدنية حسب زعمه ،متسائلا هل هذه الأجواء تساعد على الجلوس والتقاء المتحاورين؟.

ورأى دبرز أن سلامة يخادع ويهرب إلى الأمام بدل من أن يحمل من وصفه بـ”المعتدي” المسؤولية ويطالبه بالتوقف عن العمل العسكري والانسحاب من طرابلس حسب تعبيره.