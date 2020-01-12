زيلينسكي بعد اتصال مع روحاني: يجب محاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

زيلينسكي بعد اتصال مع روحاني: يجب محاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

أوكرانيا – شدد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد اتصال مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران.

وقال زيلينسكي، في تغريدة نشرها اليوم السبت: “تحدثت منذ قليل مع روحاني. الاعتراف بإسقاط طائرتنا خطوة في اتجاه صحيح. أصر على إنجاز فوري لعملية تحديد هوية الجثامين وإعادتها إلى أوكرانيا”.

وأضاف زيلينسكي: “المسؤولون يجب محاسبتهم. نتوقع تعاونان قانونيا وتقنيا كاملا في اللاحق (من قبل إيران)”.

وفي غضون ذلك، أوضح مكتب الرئيس الأوكراني، أن روحاني أعرب خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الإيراني، عن تعازيه لشعب أوكرانيا وأسر الضحايا جراء “إسقاط الرحلة PS752… واعتذر باسم إيران عن هذه المأساة، التي أودت بحياة 176 شخصا”.

وأضاف مكتب زيلينسكي أن روحاني “يعترف بشكل كامل بأن المأساة وقعت بسبب إجراءات خاطئة لعسكريين من هذا البلد”.

المصدر: وكالات