الولايات المتحدة – تشكل سرعة المشي مؤشراً على مدى التمتع بصحة جيدة او العكس. وهو ما توصلت إليه دراسة أجريت في جامعة كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الأستاذة المساعدة في الدراسة كريستينا دييلي مونرايت إن “سرعة المشي تعتبر عاملاً قوياً للحد من الوفيات”.

وورد في النتائج التي تم نشرها على موقع الجامعة أن المشي السريع يعني غالباً التمتع بصحة جيدة وان السير ببطء قد يدل على المعاناة من مشاكل في القلب والأوعية الدموية أو من مصاعب ذهنية.

وجاء في بيان أصدر بعد الانتهاء من الدراسة: “كلما تراجعت الصحة فقد الشحص قدرته على الحركة”.

ولهذا دعا اتحاد أطباء القلب الفرنسيين في وقت سابق إلى المشي سواء بسرعة أو ببطء. واشاروا إلى أن هذه الرياضة مهمة جداً لأنها تعزز جهاز المناعة والقوة النفسية والذهنية.

كذلك نصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة القيام بما لا يقل عن عشرة آلاف خطوة يومياً من أجل الحفاظ على صحة جيدة.

وكالات