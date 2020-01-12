السعودية – اعلن الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية بادي بادماناثان إن الشركة تخطط لاستثمار عشرة مليارات دولار في 2020 في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.

وأكد بادي بادماناثان على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي أن الشركة، التي تبني محطات للطاقة وتحلية المياه وتملك 50% من محفظتها في السعودية، تخطط للتوسع في أسواق جديدة، كما نقلت وكالة “رويترز”.

​وتملك أكوا باور أصولا في 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في خمس دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان.