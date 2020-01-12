روسيا – نشر الصحفي والمدون الرياضي الروسي، فاسيلي أوتكين، عبر حسابه على تطبيق “إنستغرام” صورة لقفزة بيليه الشهيرة، وقارنها بقفزة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعلق أوتكين على صورة بيليه بكلمات ساخرة من رونالدو، قال فيها: “هكذا يقفز الرجال يا كريستيانو، وهذا ليس ارتداء للجوارب النسائية”، في إشارة إلى نعومة الفتيات وحرصهن على الحفاظ على زينة أظافرهن بعد التقليم “البيديكيور” عند ارتدائهن الجوارب (بطريقة مجازية).

يذكر أن رونالدو أحرز هدفا رائعا بالرأس بعد قفزة “خرافية” حيث ارتقى 74 سم من الأرض، وقاد فريقه يوفنتوس إلى الفوز على سامبدوريا (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما 18 ديسمبر الماضي، وذلك في الجولة 17 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وسجل رونالدو 13 هدفا خلال 15 مباراة، في الموسم الحالي “للكالتشيو”، ويحتل المركز الثالث في ترتيب قائمة الهدافين، بفارق 7 أهداف عن المتصدر شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

المصدر: وكالات