لبنان – بادر عدد من فناني ومشاهير العالم العربي إلى نعي سلطان عُمان الراحل، قابوس بن سعيد، عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت المغنية اللبنانية إليسا تغريدة على “تويتر” قالت فيها: “كل التعازي لشعب سلطنة عُمان برحيل السلطان قابوس بن سعيد… إن شاء الله ستضل عُمان مزدهرة ومستمرة على نهج العمران والثقافة والسلام”.

وكتبت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تغريدة جاء فيها: “خالص التعازي والمواساة للشعب العماني بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله وحفظ سلطنة عُمان الحبيبة وشعبها”.

من جهتها، غردت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، قائلة: “سلطنة عُمان خسرت اليوم قائدا عظيما، جلالة السلطان قابوس، رحمه الله.. كل التعازي لدولة وشعب سلطنة عُمان”.

كما كتبت الفنانة الإماراتية، أحلام، والمطرب الكويتي، نبيل شعيل، والمطرب اللبناني، راغب علامة، والمطربة اللبنانية، نجوى كرم، وفنانون آخرون تغريدات مماثلة توجهوا فيها بأحر التعازي لشعب سلطنة عُمان.

المصدر: “تويتر”