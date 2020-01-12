ليبيا – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس السبت عن قلقه من تصاعد التوتر في ليبيا.

كونتي وفي مؤتمر صحفي عقده مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في العاصمة الإيطالية روما أشار إلى أن التطورات الأخيرة تجعل من ليبيا برميل بارود سينعكس على المنطقة بأكملها، مطالبا بوقف الصراع الداخلي والتدخل الخارجي في ليبيا.

وشدد كونتي أن إيطاليا ليست لديها أجندات سرية في ليبيا وأنه ما من حل آخر لتحقيق الرفاهية والسلام للشعب الليبي سوى وقف إطلاق النار.

ودافع رئيس الوزراء الإيطالي عن أهمية تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن الليبي، قائلا :”تدخل الاتحاد الأوروبي هو أعلى مستوى من الضمان لاستقلال الشعب الليبي”.

وأعرب كونتي عن إدانته الشديدة لاستهداف الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أنه سيزور تركيا الإثنين ومصر الثلاثاء من أجل التباحث حول الشأن الليبي.

وكشف كونتي في ختام المؤتمر الصحفي على إتفاقه مع السراج على تشكيل لجنة لمراجعة ديون الشركات الايطالية بسبب المشاريع المتوقفة في ليبيا منذ عام 2011 تمهيداً لتسديدها .