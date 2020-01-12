ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن تركيا وروسيا وإيطاليا اتفقتا على الجلوس حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا.

مايو وفي تصريحات صحفية له أمس السبت نقلتها وكالة “الأناضول” التركية أضاف:” قبل بضعة أيام التقيت في إسطنبول وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو حيث اتفقنا على جلوس كل من إيطاليا وتركيا وروسيا حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا”.

وأردف:” طالبنا بإشراك دول جوار ليبيا في مؤتمر برلين ونحن سعداء لمشاركة الجزائر”، مشيراً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ألغى زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما في آخر لحظة بسبب وجود القائد العام المشير حفتر في روما خلال هذا الأسبوع”.