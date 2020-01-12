سوريا – افاد مصدر عسكري، إنه سيتم افتتاح ثلاثة معابر إنسانية أمام المدنيين في ريف إدلب وحلب في سوريا، ابتداء من اليوم الأحد.

وقال المصدر: “في ظل الهدنة الموقعة بين روسيا وتركيا والتي تشمل مدينة إدلب وريفها، تفتتح الحكومة السورية 3 معابر إنسانية في ريف إدلب وحلب موزعة على قرى أبو الظهور والهبيط والحاضر”.

وقالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ في إدلب بشمال غرب سوريا اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير الجاري.

ويأتي الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب بعد أن أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في بيان مشترك، الأربعاء الماضي، ضرورة تطبيق الاتفاقات بين الطرفين حول سوريا وسعيهما إلى مكافحة الإرهاب والتصدي للانفصاليين والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

المصدر: RT