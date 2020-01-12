انجلترا – اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام بتفوق خصمه ليفربول (0-1)، مشيرا إلى أن الحظ خدم أيضا فريق “الريدز” في المباراة بينهما أمس السبت، ضمن الجولة 22 لـ “البريمير ليغ”.

وقال مورينيو بعد المباراة: “قلت لكم أنهم سيتوجون باللقب عندما تغلبوا على مانشستر سيتي قبل ثلاثة أو أربعة أشهر. لقد حالفهم الحظ. كان من الممكن أن ينهوا المباراة بعشرة لاعبين، القائمون على تقنية الـ (VAR) كانوا في جلسة لاحتساء الشاي، لذا لم يشاهدوا خطأ ارتكبه روبرتسون (مدافع ليفربول) كانت يستحق عليه البطاقة الحمراء”.

وانتشرت صور لتدخل عنيف على أحد لاعبي توتنهام من قبل الاسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول، خلال المباراة بين الفريقين.

وفاز فريق ليفربول على توتنهام، في عقر داره، بهدف وحيد سجله نجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من زميله النجم المصري محمد صلاح.

وحقق ليفربول بذلك انتصاره العشرين في الموسم الحالي “للبريمير ليغ”، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة، ويصبح صاحب أفضل بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 21 مباراة.

وحطم “الريدز” بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب “المجنون”، رقم فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني “الفيلسوف” بيب غوارديولا، الذي وصل إلى 59 نقطة بعد 21 مباراة، في الموسم (2017-2018) وتوج باللقب بعد أداء مميز من ألفه إلى يائه.

المصدر: وكالات