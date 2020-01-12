أستراليا – قلب الإسباني رفائيل نادال تأخره ليفوز على الأسترالي اليكس دي مينو في سيدني امس ويضمن لمنتخب بلاده إسبانيا الظهور في الدور النهائي لكأس اتحاد محترفي التنس في نسختها الأولى في مواجهة منتخب صربيا الذي يقوده المصنف الثاني عالميا نوفاك ديوكوفيتش.

ونجح اللاعب الأسترالي الشاب دي مينو في مفاجأة نادال المصنف الأول عالميا وفاز عليه في المجموعة الأولى وبدأ وكأنه مقبل على الفوز بالمباراة قبل أن يعود النجم الاسباني بقوة ويحسم المباراة لصالحه 4-6 و7-5 و6-1.

وقبل ذلك قدم الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت أداء دون شائبة تقريبا ليهزم الأسترالي نيك كيريوس بمجموعتين متتاليتين 6-1 و6-4 وتضمن إسبانيا تقدما لا يمكن تعويضه قبل مباراة الزوجي.

وألقى دي مينو، الموجود في قائمة أفضل 20 مصنفا على مستوى العالم والذي لم يسبق له الفوز بمجموعة أمام نادال، بكل ثقله خلف كل كرة وكسر إرسال نادال في أول شوط في المباراة قبل ان يستمر ويحسم الفوز بالمجموعة الأولى.

واعتمد اللاعب الأسترالي على ضرباته الخلفية سعيا للتفوق وقفز عاليا من أجل توجيه ضربات أمامية قوية ولم تنجح تحركات نادال الخاطفة في النيل منه.

ولم يحصل نادال على فرصة لكسر إرسال منافسه الأسترالي الاصغر سنا حتى أواخر المجموعة الثانية وقد نجح فيها رغم أنه لم تكن لديه أفضلية واضحة حتى هذه النقطة.

وفاز النجم الصربي على منافسه الروسي فارع الطول 6-1 و5-7 و6-4 بعد أن استبسل في مواجهة المنافس البالغ طوله 198 سنتيمترا وأجبره على ارتكاب الكثير من الأخطاء.

وفي وقت مبكر من اليوم فاز الصربي دوسان لايوفيتش على منافسه الروسي الأعلى تصنيفا كارين ختشانوف لتتقدم صربيا 2-صفر وتضمن الفوز قبل مواجهة الزوجي.

وحطم ديوكوفيتش مضربه بعد أن تراجع أداؤه وبدا غير قادر على الاستمرار بقوة رغم أن المباراة كانت بعيدة عن الأجواء الحارة التي ساهمت في اشتعال حرائق الغابات في أستراليا.

وقال ديوكوفيتش “في مرحلة ما حرص كل منا على عدم إهدار أي نقطة.. واستمر تبادل الكرة طويلا وكان ذلك مرهقا للغاية وكانت معركة بدنية قوية وذهنية أيضا.”

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة تلقي ديوكوفيتش تشجعيا كبيرا من الجمهور الصربي المتحمس تماما كما حدث في مباريات سابقة.

ونجح اللاعب الصربي في كسر إرسال منافسه الروسي في الشوط الخامس من المجموعة لتنتهي المباراة باصطدام كرة ميدفيديف بالشبكة.