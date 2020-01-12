انجلترا – أشاد نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا، محمود حسن “تريزيغيه”، بالجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، وذلك عشية مواجهة فريقيهما، اليوم الأحد، لحساب الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال “تريزيغيه” في تصريحات للموقع الرسمي لنادي أستون فيلا: “طبعا رياض محرز لاعب كبير، وطبعا هو فخر للعرب كلهم.. سعيد لأنني سألتقيه”.

وتوقع الدولي المصري، أن تكون مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي قوية جدا.

ويقدم محرز أداء رائعا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وبات من أبرز لاعبي الفريق، حتى أن موقع “هو سكورد”، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، منح الجزائري أعلى النقاط في تصنيف اللاعبين الأعلى أداء، خلال النصف الأول من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطة، بينما يشغل أستون فيلا، المركز الـ17 بـ21 نقطة.

المصدر: موقع أستون فيلا