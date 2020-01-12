وزير الدفاع البريطاني قلق من أن تفقد الولايات المتحدة دورها في قيادة العالم

وزير الدفاع البريطاني قلق من أن تفقد الولايات المتحدة دورها في قيادة العالم

انجلترا – اكد وزير الدفاع البريطاني، روبرت والاس، إنه يتوجب على بلاده الاستعداد لخوض الحروب بدون الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة، لأن الأخيرة قد تفقد دورها في قيادة العالم.

وأضاف والاس في حوار مع صحيفة “صنداي تايمز” أنه يشعر بالقلق من إمكانية انسحاب “الولايات المتحدة من قيادتها للعالم”، وأن مثل هذا الاحتمال يبقيه “يقظا في الليل”.

وأقترح أن تستخدم الحكومة البريطانية المراجعة الدفاعية المقبلة “من أجل شراء معدات لضمان أن المملكة المتحدة لن تعتمد على القوات الجوية الأمريكية وطائراتها للتجسس في الصراعات المستقبلية”.

وتأتي تعليقات والاس في أعقاب مناقشات الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونظيره البريطاني، دومينيك راب، بشأن مخاوف الدولتين من برنامج الصواريخ الإيراني.

المصدر: وكالات