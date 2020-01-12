ASX المعدلة من ميتسوبيشي تصل السوق الروسية

موسكو – أعلن وكلاء ميتسوبيشي في موسكو أن أحدث نموذج من سيارات ASX رباعية الدفع سيصل إلى السوق الروسية وبعض أسواق أوروبا وآسيا مطلع العام القادم.

وحصلت ASX الجديدة على العديد من التعديلات شملت التصميم الخارجي، الذي تغير فيه شكل الواجهتين الأمامية والخلفية، حيث أصبحت السيارة أكثر عصرية بفضل تصميم الشبك الأمامي المطلي بالكروم والذي جاء على شكل حرف X، وبجانبه مصابيح LED مميزة.

وجاءت قمرة السيارة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، ومقود رياضي مميز.

وتعمل هذه السيارة بنوعين من المحركات، محرك بسعة 1.5 ليتر وعزم 117 حصانا، ومحرك بسعة لترين وعزم 150 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل وأتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: إزفيستيا