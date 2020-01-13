عُمان – وصل أمير الكويت، صباح الجابر الأحمد الصباح، امس الأحد، إلى سلطنة عُمان لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقدم أمير الكويت العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان الجديد، وأخيه فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأخيه شهاب بن طارق آل سعيد، ولإخوانه في الأسرة المالكة بوفاة السلطان قابوس، وذلك في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

​وفي وقت سابق، أرسل صباح الأحمد برقية تعزية إلى السلطان هيثم، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي “عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة لجلالته وللأسرة الكريمة وللشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى”.

يذكر أن جثمان قابوس بن سعيد ووري الثرى، أمس السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

المصدر: كونا