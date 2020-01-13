أوكرانيا – أعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع ستنقل جثث الأوكرانيين الـ11، الذين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي قرب طهران.

وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن فريقا من المختصين باشروا عملهم لاستعادة جثث الضحايا، وأنه يمكن تعزيز الفريق إذا اقتضت الضرورة.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة الطيران الأوكرانية بضواحي طهران، بعدما أصيبت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، الأربعاء الماضي، ولقي مصرعهم جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا، وهم مواطنو أوكرانيا وكندا وإيران والسويد وأفغانستان وبريطانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، أن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران وعبر قنوات دبلوماسية وتعويضات عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي