إسبانيا – انتقد نجم برشلونة السابق، الإسباني أندريس إنييستا، الطريقة التي يتعامل بها الفريق الكتالوني مع المدرب إرنستو فالفيردي، والتي وصفها بـ”القبيحة بعض الشيء”، ودعا البارسا إلى “احترام” مديره الفني.

وتشير التقارير إلى أن إدارة برشلونة تريد فسخ التعاقد بين النادي وفالفيردي عقب السقوط في كأس السوبر الإسباني، وقبله التعادل في دربي كتالونيا بالليجا أمام إسبانيول.

وفي تصريحات لإذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية، قال قائد برشلونة السابق إن “الطرق هي أكثر ما يمكن أن يؤلم”، معتبرا أن وضع فالفيردي “بات ضعيفا جدا”.

وشدد إنييستا على أن “الاحترام تجاه المدرب الذي لديك ينبغي أن يكون موجودا دائما”، مضيفا “بعيدا عن أن كل شخص منا قد يروق له المدرب أو لا، الوضع ليس لطيفا بالنسبة لأحد”.

كما أشار إلى أن علاقته “طيبة للغاية” بمدرب البارسا الحالي، وأنهما كانا على اتصال خلال العام الأخير.

وفيما يتعلق برفض تشافي هيرنانديز ورونالد كومان تولي الإدارة الفنية للفريق الكتالوني الآن، أكد إنييستا أن كلاهما مؤهل لذلك، ولكن “كل شخص يقرر ما إذا كان الوقت ملائما أم لا”.

وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أبدى الأحد أيضا أسفه لطريقة معاملة البارسا لفالفيردي، وأشار إلى أنه حزين لوضع نظيره في الفريق الكتالوني وأكد أنه “لا يستحق هذا”.

ووصل فالفيردي، الذي ربما يعيش ساعاته الأخيرة كمدرب للفريق الكتالوني، الإثنين إلى مقر مدينة جوان جامبر الرياضية، حيث سيقود مران اللاعبين قبل أن يجتمع لاحقا مع رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو.

المصدر: كووورة