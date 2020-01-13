الولايات المتحدة – صعدت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدفوعة بقرب توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع الجاري، توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في خطوة قد تضع حدا لتوترات تجارية أثرت على الاقتصاد العالمي.

والخميس، أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن نائب رئيس الوزراء الصيني “ليو خه” والذي يرأس فريق التفاوض الصيني مع الجانب الأمريكي، سيوقع المرحلة الأولى من الاتفاق خلال الفترة بين 13 – 15 من الشهر الجاري.

وبحلول الساعة (08:58 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.08 بالمئة أو 5 سنتات إلى 65.03 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.15 بالمئة أو 9 سنتات إلى 59.15 دولارا للبرميل.

والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 19.2 مليون برميل، بينما الصين أكبر مستورد عالمي للنفط بـ 10.3 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر مستهلك بمتوسط يومي 13 مليون برميل.

الأناضول