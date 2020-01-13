بالي – البيض المزخرف.. موروث إندونيسي تتناقله الأجيال في جزيرة بالي، ويحظى بشهرة عابرة للحدود.

وتُصدر الجزيرة المعروفة بكونها من أبرز الوجهات السياحية حول العالم، هذه “اللوحات الفنية” إلى دول عديدة حول العالم.

وتذخر البيوض المزخرفة، التي تستخدم للزينة، برموز تعكس الثقافة الإندونيسية، ولاسيما التراث الشعبي في بالي.

وتعد ورشة “وايان سادرا” من أعرق الورشات المتخصصة في زخرفة البيض، بمختلف أنواعه وأحجامه، في الجزيرة.

وتقوم الورشة بتصدير منتجاتها الملفتة للأنظار إلى دول مختلفة مثل الولايات المتحدة، وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

الأناضول