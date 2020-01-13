ليبيا – استعرض رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد خلال إجتماعه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية الساحل يونس عبد الشفيع تقرير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء حول مشاريع الحكومة في بلدية الساحل خلال الاعوام 2017-2018-2019 والبالغ قيمتها 69,845,482 دينار.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة اللليبية بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي نسب الانجاز في تلك المشاريع.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مختنقات واحتياجات البلدية سواء كان ذلك من خلال بعض المشاريع المتعاقد عليها في السابق والمتوقفة نتيجة عدم صرف مستخلصاتها والمشاريع المستهدفة خلال العام الحالي 2020 ميلادي كحل لبعض المختنقات.

وفي هذا الصدد،أصدر الثني تعليماته لإدارة المتابعة و تقييم الأداء بالتواصل مع كافة الجهات الحكومية الصادرة لها قرارات تمنحها الإذن للتعاقد وتحديد المشاريع المتعثرة والمتوقفة والتي لم يتم البدء فيها بعد وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال سحب قرارات الإذن بالتعاقد حيالها وتنفيذها عن طريق ديوان رئاسة مجلس الوزراء.