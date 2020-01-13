ليبيا – قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج إن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر يدعم المبادرة الروسية لوقف إطلاق النار،لافتا إلى أن الجيش لم ولن ينسحب من تخوم العاصمة حتى إذا تم التوقيع على وقف إطلاق النار في موسكو.

الحويج وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الاثنين أضاف: “نؤيد وندعم الأصدقاء والحلفاء الروس، ونؤيد المبادرة الروسية”.

وتابع :”نرفض أن تكون تركيا جزءا من مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا لأنها طرف في الصراع، وتدعم الميلشيات الإرهابية، وترغب في نهب ثروات البلاد”.

وأردف:”المشاركة التركية يسأل عنها الجانب الروسي، وليس ليبيا، ولم نرحب بوجود الجانب التركي ولا ندعوه لحضور توقيع الاتفاقية”،مشدداً على أن الأزمة الحالية في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية،لافتا إلى أنه اتفاق لوقف إطلاق النار وليس اتفاق سلام.

وزير الخارجية بالحكومة الليبية شدد على أن الجيش لن ينسحب من تخوم العاصمة الليبية طرابلس حتى إذا تم التوقيع على مبادرة وقف إطلاق النار.