ليبيا – أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعم بلاده للجهود المبذولة حالياً لحل الأزمة الليبية.

ماس وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية وفقاً لما أوردته صحيفة “الوطن” المصرية أوضح أن بلاده تدعم الجهود المبذولة حاليا لحل الأزمة الليبية خاصة أنها تمر الآن بمرحلة شديدة.

ونوّه وزير الخارجية الألماني إلى أن الحل المطلوب هو حماية السيادة الليبية على أراضيها وإقامة الدولة بشكل كامل ودون أي تدخلات إقليمية أو دولية مع التأكيد على منع إثارة الفوضى فى ليبيا لأنها ستكون جاذبة للتنظيمات الإرهابية المختلفة ما يترتب عليه خطورة على أوروبا والعالم أجمع.