انجلترا – أفادت بيانات معهد التمويل الدولي (أكبر تجمع للمؤسسات المالية في العالم)، بارتفاع نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 322 بالمئة، مسجلاً 253 تريليون دولار بالربع الثالث 2019.

وتوقع المعهد في تقرير صادر الإثنين، أن ينمو الدين العالمي بوتيرة أسرع في 2020؛ ويقدر أن يتجاوز 257 تريليون دولار بنهاية الربع الأول بالعام الحالي.

وعزا الارتفاع بشكل رئيس، إلى ديون القطاع غير المالي والفوائد المنخفضة والشروط الميسرة للاقتراض.

وتابع التقرير: “مع ارتفاع الديون سيكون من الصعب الحصول على تمويل لأهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع، خاصة بالنسبة لبعض الاقتصاديات الناشئة”.

ومعهد التمويل الدولي، هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية وإدارة المخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.

الأناضول