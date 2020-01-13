السعودية – شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة منشآتها النفطية بعد الضربات الأخيرة في العراق.

وقال للصحفيين، عندما سئل عما إذا كانت المملكة عززت أمن النفط بعد المواجهة الأمريكية والإيرانية الأخيرة في المنطقة: “لقد اتخذنا كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها”.

وعن إنتاج السعودية من النفط، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثا في حدث صناعي في الظهران، إن إنتاج المملكة من النفط يبلغ في يناير الجاري 9.744 مليون برميل يوميا.

كذلك أشار إلى أن التزام العراق بتعهدات خفض الإنتاج في إطار اتفاق “أوبك+” قد تحسن في ديسمبر الماضي، وأنه يتطلع إلى الالتزام الكامل في الشهر الجاري.

المصدر: “رويترز”