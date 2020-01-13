ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأحد في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أوردغان.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي مستجدات الأوضاع في ليبيا ومدى الالتزام بتطبيق وقف اطلاق النار الذي دعا اليه الرئيسين التركي والروسي.

وأكد السراج على أهمية التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنع اية خروقات، موضحاً بأن نجاح وقف اطلاق النار يرتبط بانسحاب ماوصفها بـ”القوة المعتدية” (القوات المسلحة الليبية).

كما تم بحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم المزعومة التي وقعها السراج في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وحضر الاجتماع كل من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة ووزير داخلية الوفاق العضو المقاطع لمجلس النواب عن مصراتة فتحي باشاآغا ومستشار الأمن القومي للسراج تاج الدين الرزاقي وسفير الرئاسي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور وعدد من كبار مسؤولي الحكومة التركية.