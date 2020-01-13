العراق – تظاهر المئات من المحتجين في محافظة واسط، جنوب شرقي العراق، امس الأحد، أمام مبنى جامعة واسط بمركز المحافظة مدينة الكوت، في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الحكومة المحلية في المحافظة.

وذكر مراسل RT أن “المحتجين والقوات الأمنية تصادموا بعد دعوات المحتجين إلى استمرار العصيان الطُلابي”، مبينا أن “المُحتجين رشقوا القوات الأمنية التي اصطدموا معها، بالحجارة”.

وأضاف مراسلنا أن “عددا كبيرا من المحتجين هم من طلبة جامعة واسط الذين رفضوا قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الدراسة في الجامعات”.

وأشار إلى أن “جامعة واسط قررت استمرار تعطيل الدوام لحين هدوء الأوضاع”.

المصدر: RT