العراق – أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الإثنين، أن وزارته تخطط للوصول إلى إنتاج 8 ملايين برميل يومياً خلال العقدين المقبلين.

يبلغ إنتاج العراق حاليا 4.5 ملايين برميل يوميا، والعراق، يضعه كثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، ويعتمد على إيرادات الخام لتمويل 95 بالمئة من نفقات الدولة.

وبحسب بيان للوزارة تلقت الأناضول نسخة منه، قال الغضبان إن بلاده تسعى لمواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية، والارتقاء بمستويات الإنتاج النفطي والغازي في العراق.

ويلتزم العراق باتفاق خفض الإنتاج بين تحالف (أوبك +)، الموقع مطلع 2019 وينتهي في الربع الأول 2020، بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر/ الماضي، ويتعمق الخفض إلى 1.7 مليونا في الربع الأول 2020.

الأناضول