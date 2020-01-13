ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن وقف إطلاق النار لن يغير من المشهد العسكري شيئاً، مشيراً إلى أن قوات الجيش ما زالت تحاصر طرابلس بل هي الآن وصلت إلى بعض أحياء العاصمة طرابلس.

امغيب وفي تصريح خاص لصحيفة “الإتحاد” اليوم الاثنين لفت إلى أن قرار وقف إطلاق النار قرار حكيم سيستفيد منه الجيش سياسياً وعسكرياً، مضيفاً:” المؤسسة العسكرية أثبتت للعالم أنها لا تقاتل من أجل السلطة كما يروج فائز السراج ووزير خارجيته”.

يشار إلى أن مصادر بالخارجية الروسية قد أكدت اليوم الاثنين وصول كل من القائد العام للجيش المشير حفتر ورئيس الرئاسي السراج إلى موسكو لعقد مفاوضات لبحث سبل حل الأزمة السياسية الراهنة وتوقيع إتفاق لوقف إطلاق النار.