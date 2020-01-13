ليبيا – قال الباحث السياسي الأمركي إدوارد لوتواك إن إيطاليا تمتلك القدرة العسكرية اللازمة للسيطرة على ليبيا.

الباحث السياسي وفي مقابلة مع صحيفة (ليبيرو) الإيطالية الإثنين وفقا لوكالة “آكي” الإيطالية أضاف:” أن لدى الدول الأوروبية الأسلحة وهي تجيد استخدامها أيضًا كما أن بإمكان القوات المسلحة الإيطالية أن تصدّ إيران وتركيا لكن لاستخدام القوة العسكرية في خدمة المصلحة الوطنية يجب توفر التلاحم الوطني.

وذكر لوتواك أن إيطاليا تتمتع بالقدرة العسكرية اللازمة للسيطرة على الوضع في ليبيا فسيكون كافياً تحريك القوات التي لديها الآن في كوسوفو أو أفغانستان، لكنها تفتقر الى التماسك السياسي للقيام بذلك”

واختتم الخبير السياسي بمعضلة:” أن قوة كل دولة تعتمد على قدرتها العسكرية والاقتصادية مضروبة بالتلاحم الوطني اللازم لاستخدامها لذا فألف حاملة طائرات + تلاحم يعادل الصفر = صفر”.