الكونغو – شهدت منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي انتهت فعالياتها مساء السبت، تأهل فريقي مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي إلى الدور ربع النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

ففي المجموعة الأولى، تغلب مازيمبي الكونغولي على ضيفه بريميرو دي أوجستو الأنغولي بهدفين لهدف، فيما فاز الزمالك المصري على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد.

بذلك، اعلتى مازيمبي قمة الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، وجاء بريميرو دي أوجستو ثالثًا برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن زيسكو يونايتد.

وانتزع مازيمبي بطاقة العبور الأولى عن تلك المجموعة للدور ربع النهائي قبل جولتين من نهاية المنافسات، وذلك بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين بريميرو دي أوجستو إلى ثمان نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

وبات الزمالك بحاجة إلى نقطتين فقط من المباراتين المتبقتين له للحاق بمازيمبي في ربع النهائي.

وفي المجموعة الثانية، فاز النجم الساحلي التونسي على مضيفه الهلال السوداني بهدفين لهدف، فيما تعادل الأهلي المصري مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل منهما.

بذلك، يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي، وجاء الهلال ثالثًا برصيد 6 نقاط، وأخيرًا بلاتينيوم برصيد نقطة واحدة.

بذلك، انحصرت بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بين فرق النجم الساحلي والأهلي والهلال، بينما ودّع بلاتينيوم منافسات البطولة رسميًا.

وفي المجموعة الثالثة، فاز صن داونز الجنوب إفريقي على اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين لهدف، بينما تعادل بترو أتلتيكو الأنغولي مع الوداد البيضاوي المغربي بهدفين لكل منهما.

بذلك، يتصدر صن داونز الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن الوداد، وجاء اتحاد العاصمة ثالثًا برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بترو أتلتيكو.

وانتزع صن داونز بطاقة العبور الأولى لربع النهائي عن تلك المجموعة قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين اتحاد العاصمة صاحب المركز الثالث إلى ثمان نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

ويحتاج الوداد البيضاوي للفوز في واحدة من مباراتيه القادمتين للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي المجموعة الرابعة، فاز الترجي الرياضي التونسي على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين دون رد، فيما تعادل شبيبة القبائل الجزائري سلبيًا مع الرجاء البيضاوي المغربي.

بذلك، يتصدر الترجي الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء، وجاء شبيبة القبائل ثالثًا برصيد 4 نقاط، وأخيرًا فيتا كلوب برصيد نقطة واحدة.

وبات الترجي الرياضي (حامل اللقب) بحاجة إلى نقطة من مباراتيه القادمتين للتأهل إلى ربع النهائي.

الأناضول