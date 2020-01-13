إيطاليا – أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع الدانماركي سيمون كاير، في صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتجازو كاير الكشف الطبي في ميلان، السبت الماضي، قبل أن ينضم اليوم بشكل رسمي إلى “الروسونيري”.

وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن قيمة تحويل عقد اللاعب من إعارة إلى بيع نهائي تبلغ 2.5 مليون يورو.

وكان ميلان ضم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع بداية الميركاتو الشتوي الجاري، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لعام إضافي، وذلك بعد مفاوضات مكثفة طوال الأشهر الماضية.

المصدر: وكالات