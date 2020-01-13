عمان – تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن على أساس سنوي، بنسبة 7.6 بالمئة بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 2018.

وبحسب بيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الإثنين، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي 1.570 دينار (2.213 مليار دولار).

كانت قيمة الشيكات المرتجعة بلغت في 2018، نحو 1.7 مليار دينار (2.397 مليار دولار).

وتشكل الشيكات المرتجعة 3.9 بالمئة من إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي، وهي نسبة مقاربة لمستواها العام الذي سبقه.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، العام الماضي، 40.9 مليار دينار (57.6 مليار دولار) مقارنة مع حوالي 43.8 مليار دينار (61.3 مليار دولار) بنهاية 2018.

وظهرت مطالبات نيابية وشعبية أخيرا، تطالب بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر، حيث تشمل هذه المطالبات تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ.

الأناضول